Survivor'da dün akşam kim eleme adayı oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2026'inın dün akşamki son bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım, karşı karşıya geldi. Peki, dün gece Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor potaya kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler 'de takımlar, dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, haftanın 2. dokunulmazlık karşılaşmasını kazanmak için zorlu parkurda canını dişine taktı.
Nefes kesen mücadele sonucu dokunulmazlık oyunu finalinde en iyilerde parkura Nagihan ve Seren Ay çıktı. Atışlarda, Seren Ay'ın aldığı son sayı ile Survivor 2. dokunulmazlık oyununu 12-8 skorla kırmızı takım kazandı.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, dün gece dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takımda, eleme oylaması gerçekleşti. Bu hafta erkek potasının gerçekleşeceği Survivor'da gönüllüler takımı erkek yarışmacılar için oy kullandı. Konseydeki oylamada haftanın 2. eleme adayı belli oldu.
Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucu Survivor 2. eleme adayı Engincan oldu. Böylece Survivor'da bu hafta eleme adayları Bayhan ve Engincan belirlendi.