Survivor'da dün akşam kim elendi?
Survivor 2026 platformunda heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, 22 Şubat akşamı ekranlara gelen bölümde duygusal bir ayrılık yaşandı. Peki, 22 Şubat Survivor’da kim elendi? Eren mi, Engincan mı adaya veda etti? İşte detaylar…
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 22 Şubat Pazar akşamı yayınlanan son bölümde hem ödül oyunu hem de eleme düellosu izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
22 Şubat Pazar günü oynanan ödül oyununda kıyasıya rekabet yaşandı. Zorlu parkur ve atışların ardından kazanan taraf Ünlüler takımı oldu. Bu galibiyetle moral depolayan Ünlüler, eleme gecesine avantajlı bir şekilde girdi.
Düello sonrası kader konseyi toplandı. Konseyde “Eren Ünlüler takımına geçsin mi?” sorusu yöneltildi. Ünlüler takımının verdiği yanıt ise “hayır” oldu. Bu kararın ardından Eren Survivor All Star 2026’ya veda eden isim oldu.
22 Şubat akşamı yayınlanan bölümde adaya veda eden yarışmacının Eren olması sosyal medyada da konuşuldu. Seyirci Eren'i kabul etmeyen ünlüler takımına sitem etti.