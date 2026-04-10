Survivor'da dün akşam kim kazandı, iletişim ödülünü kim aldı?
Survivor 2026’da birleşme partisinin ardından tansiyon düşmek bilmiyor..9 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takım sevdikleriyle mesajlaşabilmek için adeta canını dişine taktı. Oyunda, parkurun galibi kim oldu? İşte detaylar...
Survivor'da dün akşam güç, denge ve atışların yer aldığı oyunda nefes kesen anlar yaşandı. Parkurda kıran kırana mücadelenin finaline parkura Ramazan ve Sercan çıktı. Atışlarda, Ramazan'ın aldığı sayı ile Survivor iletişim ödülünü 12-10 skorla Gönüllüler takımı kazandı.
NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Öte yandan iletişim oyunu öncesi, Nagihan ve Lina arasında tansiyon yükseldi. Seremonide Seren Ay ve Lina, adada yaşadıkları yemek tartışması hakkında konuşmaya başladı. Seren Ay, Lina'nın Nagihan'ın anneliği ile ilgili söylemde bulunduğunu söyledi.
Seren Ay, Lina ile ilgili, "Nagihan'a karşı çok büyük bir saygısızlık etti. Nagihan'la en büyük kavgayı ben etmişimdir burada, ama ben asla bel altından vurmam. Bel altından vurmak diyor. Nagihan'a birleşmede güzel olduğuna katıldığım bir an vardı. Barakaya döndüğümüzde Nagihan'ın güzel olduğunu söylediğinde Lina bana yan yan baktı. Ne bakıyorsun dedim. Bu kadının yaşında ben de Nagihan gibi olmak isterim. Seni dedim dürüm yapar limon sıkar yer dedim. O da dedi ki 'Keşke çocuğuna analık yapsaydı, beş sezondur burada, çocuğu anasız büyüyor' dedi. Aynen böyle söyledi."
SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Önceki gün mavi takımda yapılan oylama sonucu Survivor 2. eleme adayı Gözde oldu. Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Lina ve Gözde olarak belirlendi.