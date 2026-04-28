Survivor'da dün akşam potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2026’da heyecan fırtınası hız kesmeden esmeye devam ediyor... 27 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde, dokunulmazlık zırhını korumak isteyen takımlar parkurda adeta canını dişine taktı. Seren Ay’ın beklenmedik diskalifiyesiyle sarsılan adada, haftanın ilk eleme adayı da konseyde netlik kazandı. 27 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler haftanın 1. eleme adayı ve dün gece yaşananlar...
Nefes kesen mücadele sonucu dokunulmazlık oyunu finalinde parkura Osman Can ve Sercan parkura çıktı. Atışlarda Sercan'ın aldığı sayı ile Survivor 1. dokunulmazlık oyununu 12-9 skorla Ünlüler takımı kazandı.
Öte yandan dokunulmazlık karşılaşmasında, engelden koşarken Nagihan'ın düşmesi yürekleri ağza getirdi. Sırt üstü yere düşen Nagihan acılar içinde kıvranırken, doktor kontrolünden geçti. Nagihan'ın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılınca oyuna kaldığı yerden devam etti.
Nagihan'ın yaşadığı kazanın hemen öncesinde ise Bayhan burnundan darbe aldı. Parkurda koştuğu sırada Bayhan, tahtaların üzerine düştü. Burnu kanadığı görülen Bayhan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Burnundan darbe alan Bayhan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayhan'ın akıbeti, ilerleyen günlerde belli olacak.
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, dün gece dokunulmazlık oyununda kaybeden gönüllüler takımında eleme oylaması gerçekleşti. Bu hafta erkekler potasının gerçekleşeceği Survivor'da gönüllüler takımı erkek yarışmacılar için oy kullandı. Konseydeki oylamada haftanın 1. eleme adayı belli oldu.