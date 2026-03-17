Survivor'da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mart eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026 serüveni tüm hızıyla devam ederken, 16 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde tansiyon bir an olsun düşmedi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan Kırmızı ve Mavi takım, 1. eleme adayı olmamak adına kıyasıya bir rekabete tutuştu. Peki, Survivor'da dün dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mart eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
16 Mart Pazartesi Survivor 1. eleme adayı için mücadele edildi. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya mücadele ederken, haftanın eleme adayı da Ada Konseyi'nde seçildi.
Erkekler haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım aldı. Mavi takımda bulunan dört erkekten birinin adı oylama sonucu çıkmak durumunda kaldı.
Kırmızı takımdan dokunulmazlık sembolünü ise 3'te 3 yapan Bayhan aldı.
Ada konseyinde Mavi takımdan oy çokluğuyla bir erkek yarışmacının adı eleme adayı olarak çıktı.
Her hafta belirli günlerde sembol oyunları oynanacak. Toplanan semboller finale doğru avantaj sağlayacak. Finalde ise parkur oyunları yapılacak.