Survivor'da duygusal anlar: Serhan Onat karşı takımdaki Lina'ya hediye verdi
Survivor 2026’nın son bölümünde, yarışma tarihine geçecek ilginç bir olay yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacısı Serhan Onat, Gönüllüler takımından Lina’ya bir hediye vererek centilmenlik örneği sergiledi...
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni sezon ilk bölümü 1 Ocak akşamı yayınlandı.
Survivor 2026 ünlüler takımında Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan gibi isimler mücadele ediyor.
Ünlülerin rakibi olan gönüllüler takımında ise; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü. yer alıyor. Survivor 2026'da şu ana kadar oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ve şarkıcı Keremcem elendi. Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Lina Hourieh olurken ikinci isim Seren Ay Çetin oldu.
SERHAN'DAN LİNA'YA HEDİYE
Ünlülerden Serhan Onat, takımı adına seremonide sürpriz bir açıklama yaptı. Kırmızı takımın başarılı isimlerinden oyuncu Onat, gönüllülerden Lina'ya herkesi şoke eden bir hediye verdi.
Onat, elindeki ufak çuvalı göstererek; ''Bizim takım olarak Lina'ya bir hediyemiz var. Boğazımızdan geçmedi. Takım olarak boğazımızdan geçmedi. O yüzden Lina'ya bir balık hediye etmek istedik'' ifadelerini kullandı.