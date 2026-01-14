Survivor'da duygusal anlar: Serhan Onat karşı takımdaki Lina'ya hediye verdi

Ünlülerin rakibi olan gönüllüler takımında ise; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü. yer alıyor. Survivor 2026'da şu ana kadar oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ve şarkıcı Keremcem elendi. Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Lina Hourieh olurken ikinci isim Seren Ay Çetin oldu.