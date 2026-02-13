Survivor’da eleme adayları kimler oldu? 12 Şubat’ta ödül oyununu kim kazandı? Nagihan ve Seren Ay arasında neler yaşandı?

İLETİŞİM VE DOKUNULMAZLIK OYUNUN KAZANANI



Survivor'un 12 Şubat 2026 tarihli, haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan iletişim ödülünü kazanan taraf Mavi takım oldu. Bu ödül ile moral depolayan Mavi takım, bu motivasyonu ikinci dokunulmazlık oyununa da taşıyarak parkurdan galibiyetle ayrılmayı başardı. Üst üste gelen bu mağlubiyetler Kırmızı takımı konseyde zorlu bir tercihle karşı karşıya bıraktı.