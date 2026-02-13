Survivor’da eleme adayları kimler oldu? 12 Şubat’ta ödül oyununu kim kazandı? Nagihan ve Seren Ay arasında neler yaşandı?
Survivor’ın 12 Şubat tarihli bölümünde tansiyon zirveye çıktı. İletişim ve dokunulmazlık oyunlarının galibi belli olurken, Nagihan Karadere ve Seren Ay arasındaki "tencere" krizi yaşandı. Acun Ilıcalı’nın sert yaptırımlarıyla takımların dengesi değişirken, izleyiciler "12 Şubat Survivor'da eleme potasına giren isim kim oldu?" sorusunu merak etti. İşte adadaki dengeleri sarsan kararlar ve haftanın eleme adayları...
İLETİŞİM VE DOKUNULMAZLIK OYUNUN KAZANANI
Survivor'un 12 Şubat 2026 tarihli, haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan iletişim ödülünü kazanan taraf Mavi takım oldu. Bu ödül ile moral depolayan Mavi takım, bu motivasyonu ikinci dokunulmazlık oyununa da taşıyarak parkurdan galibiyetle ayrılmayı başardı. Üst üste gelen bu mağlubiyetler Kırmızı takımı konseyde zorlu bir tercihle karşı karşıya bıraktı.
NAGİHAN VE SEREN AY ARASINDA "TENCERE" KRİZİ
Yarışmanın gidişatını değiştiren asıl olay ise Nagihan Karadere ile Seren Ay arasında yaşandı. Bir "tencere" meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel bir arbedeye dönüştü. Olayın ardından toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı, yaşananları sert bir dille eleştirdi.
ACUN ILICALI, NAGİHAN'I UYARDI
Ilıcalı, Seren Ay’ın kolunda hasar oluştuğunu belirterek, "Sakinleştirmeye çalıştım ama maalesef Nagihan'ı durduramadık. Yarışmacıları ailem gibi görüyorum ve onların güvenliğinden kendimi sorumlu tutuyorum" ifadelerini kullandı. Nagihan Karadere ise rakibinin imalı yaklaşımları nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını savunurken, rakibindeki izlerin oyun sırasında oluştuğunu iddia etti.