Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?
TV8'de yayınlanan Survivor'da rekabet dur durak bilmeden devam ediyor....İlk eleme adayı Eren olurken; seyircilerin gözleri ikinci eleme adayına çevrildi. Peki, Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
1 / 5
Survivor'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesini Gönüllüler takımı kaybetmiş ve bunun sonucunda potaya giren isim Eren olmuştu.
2 / 5
Takımlar, dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi. Hem ödül hem de dokunulmazlık karşılaşmasıyla heyecanın arttığı zorlu parkurda, kırmızı ve mavi takım eleme potasına yarışmacı göndermemek için parkurda adeta canını dişine taktı.
3 / 5
Nefes kesen mücadele sonucu Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu bir kez daha Ünlüler Takımı kazandı. Bu sonuçla Ünlüler Takımı bu hafta 2-0 öne geçti.
4 / 5
SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de, dün gece dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi mavi takımda, haftanın 2. eleme adayı seçildi.