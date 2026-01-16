Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden yarışmacı

Survivor'da yeni haftanın eleme potasına giren isimler sırasıyla; Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Dilan Çıtak ve Meryem Boz olmuştu.



SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Survivor 2026'da heyecan dolu bir düello gecesi yaşandı. Seren Ay Çetin ile karşı karşıya gelen Dilan Çıtak, mücadeleyi kaybederek adaya veda eden isim oldu. Böylece İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak için Survivor serüveni sona erdi.





"ÇOK İYİ BİR KIZ BABASISINIZ"

Daha önce Keremcem ve Selen Görgüzel'in elendiği Survivor'da, 15 Ocak Perşembe gecesi elenen isim Dilan Çıtak, eleme konseyinde yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, Acun Ilıcalı ile şu sözleri paylaştı: