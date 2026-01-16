Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden yarışmacı
Survivor 2026'da 15 Ocak günü adaya veda isim belli oldu. Elenen isim, konseyde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Survivor'da yeni haftanın eleme potasına giren isimler sırasıyla; Lina Hourieh, Seren Ay Çetin, Dilan Çıtak ve Meryem Boz olmuştu.
SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?
Survivor 2026'da heyecan dolu bir düello gecesi yaşandı. Seren Ay Çetin ile karşı karşıya gelen Dilan Çıtak, mücadeleyi kaybederek adaya veda eden isim oldu. Böylece İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak için Survivor serüveni sona erdi.
"ÇOK İYİ BİR KIZ BABASISINIZ"
Daha önce Keremcem ve Selen Görgüzel'in elendiği Survivor'da, 15 Ocak Perşembe gecesi elenen isim Dilan Çıtak, eleme konseyinde yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.
Gözyaşlarına hakim olamayan Çıtak, Acun Ilıcalı ile şu sözleri paylaştı:
Çok iyi bir kız babasısınız, o yüzden size büyük saygı duyuyorum. Çünkü malumunuz... Bu yüzden size hep; 'Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa' derim. Burada olmaktan çok gurur duydum, çok teşekkür ediyorum.