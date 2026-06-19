Survivor'da kim elendi, kim gitti? Eleme düellosu Nagihan mı, Ramazan mı kazandı?

Dün akşam Survivor'da eleme düellosu yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada,

Elele Online

Elele Online
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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Eleme düellosu Nagihan mı, Ramazan mı kazandı? - Resim : 1

Murat Ceylan sunuculuğunda gerçekleşen Survivor yarı finali, İstanbul'da dün gece gerçekleşti. Düellolardan önce Nagihan, Nobre ve Ramazan son kez sevenlerinin destek mesajlarını kabul ederek teşekkürlerini iletti. Murat Ceylan oyunun Nobre-Ramazan eşleşmesi ile başlayacağını söyleyerek, yarışmacılara başarılar diledi.

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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Eleme düellosu Nagihan mı, Ramazan mı kazandı? - Resim : 2

SURVİVOR'DA 1. FİNALİST KİM OLDU?

İstanbul'da canlı yayında oynanan düelloda ilk turda Nobre ve Ramazan eşleşmesi yapıldı. 8 olanın kazanacağı oyunda, Nobre Nagihan'ı8-2 mağlup ederek Survivor 1. finalist oldu.

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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Eleme düellosu Nagihan mı, Ramazan mı kazandı? - Resim : 3

SURVİVOR'DA 2. FİNALİST KİM OLDU

Rakiplerine mağlup olan Nagihan ve Ramazan son turda kazanmak için adeta canını dişine taktı. 9-9'uk eşit giden oyunda, son etapta adeta nefesler tutuldu. Atışlarda Nagihan aldığı son sayı ile 10-9 skorla Ramazan'ı eleyerek Survivor 2. finalist oldu.

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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Eleme düellosu Nagihan mı, Ramazan mı kazandı? - Resim : 4

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarı final mücadelelerinde, Nobre ve Nagihan'a yenilen Ramazan elenerek Survivor macerasını tamamladı.