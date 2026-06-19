Survivor'da kim elendi, kim gitti? Eleme düellosu Nagihan mı, Ramazan mı kazandı?
Dün akşam Survivor'da eleme düellosu yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada,
Murat Ceylan sunuculuğunda gerçekleşen Survivor yarı finali, İstanbul'da dün gece gerçekleşti. Düellolardan önce Nagihan, Nobre ve Ramazan son kez sevenlerinin destek mesajlarını kabul ederek teşekkürlerini iletti. Murat Ceylan oyunun Nobre-Ramazan eşleşmesi ile başlayacağını söyleyerek, yarışmacılara başarılar diledi.
SURVİVOR'DA 1. FİNALİST KİM OLDU?
İstanbul'da canlı yayında oynanan düelloda ilk turda Nobre ve Ramazan eşleşmesi yapıldı. 8 olanın kazanacağı oyunda, Nobre Nagihan'ı8-2 mağlup ederek Survivor 1. finalist oldu.
SURVİVOR'DA 2. FİNALİST KİM OLDU
Rakiplerine mağlup olan Nagihan ve Ramazan son turda kazanmak için adeta canını dişine taktı. 9-9'uk eşit giden oyunda, son etapta adeta nefesler tutuldu. Atışlarda Nagihan aldığı son sayı ile 10-9 skorla Ramazan'ı eleyerek Survivor 2. finalist oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Yarı final mücadelelerinde, Nobre ve Nagihan'a yenilen Ramazan elenerek Survivor macerasını tamamladı.