Survivor'da kim elendi, kim gitti? Eleme düellosu Nagihan mı, Ramazan mı kazandı?

SURVİVOR'DA 2. FİNALİST KİM OLDU

Rakiplerine mağlup olan Nagihan ve Ramazan son turda kazanmak için adeta canını dişine taktı. 9-9'uk eşit giden oyunda, son etapta adeta nefesler tutuldu. Atışlarda Nagihan aldığı son sayı ile 10-9 skorla Ramazan'ı eleyerek Survivor 2. finalist oldu.