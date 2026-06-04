Survivor'da kim kazandı, Sude mi, Deniz mi elendi?
Survivor 2026'da, adaya veda eden isim netlik kazandı. Büyük bir merakla beklenen "Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorusu, 3 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen kıran kırana eleme düellosunun ardından yanıtını buldu. İşte, dün akşam Survivor'a veda eden yarışmacı ve son bölümde yaşananlar...
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Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor'da eleme düellosu heyecanı ekranlara geldi. Survivor'da bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Murat, Deniz, Nagihan ve Sude düelloda karşı karşıya geldi.
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10 olanın kazanacağı eleme düellosunda ilk olarak potadan çıkan isimler Nagihan ve Murat oldu. Finale ise Sude ve Deniz kaldı.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Eleme düellosunun finalinde Deniz 8-7'lik skorla rakibi Sude'yi eleyerek Survivor'da kalmayı başardı.
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Sude ise elenerek Survivor'a ve hayallerine veda etti.