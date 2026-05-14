Survivor'da Punta Cana ödülünü hangi takım kazandı, sembolü kim aldı?
Survivor 2026'da heyecan dozunun zirveye çıktığı 13 Mayıs Çarşamba akşamı, yarışmacılar unutulmaz bir ödül ve kritik bir sembol oyunu için sahaya çıktı. Kazanan tarafın Punta Cana'da konaklama hakkı kazanacağı mücadelede, Ünlüler ve Gönüllüler takımı adada motivasyon depolamak için sınırlarını zorladı. Yarışmanın en dramatik anı ise Barış'ın parkurda yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Peki, Survivor'da Punta Cana ödülünü hangi takım kazandı, sembolü kim aldı? İşte detaylar...
13 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takımın kazandığı dün gece netlik kazandı.
Ödül oyunu öncesi bu hafta erkekler sembol oyunu oynandı. Dengenin önem arz ettiği oyunda yarışmacılar sabit durarak kafalarının üzerindeki sembolü düşürmemeye çalıştı. Oyunun sonunda sembol oyununu erkeklerde kazanan Ramazan oldu.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dün gece karşı karşıya geldi. Punta Cana'da konaklama ve ardından film keyfi ödülünü almak isteyen yarışmacılar, parkurda adeta canını dişine taktı.
Nefeslerin tutulduğu karşılaşmada, finale Nefise ve Sude çıktı. Atışlarda Nefise'nin aldığı sayı ile ödül oyununu 12-10 skorla mavi takım kazandı.
BARIŞ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Parkurda, engelden sürünerek geçmeye çalışan Barış bir anda acılar içinde bağırmaya başladı. Parmağının kırıldığını söyleyen Barış, doktoru çağırdı. İlk müdahalenin yapılmasının ardından, Barış apar topar hastaneye kaldırıldı.