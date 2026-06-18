Survivor'da yarı finalistler kim oldu, kim elendi?

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YARI FİNALİSTLERİ

İstanbul'da yapılan çeyrek final düellolarında kazanan isimler, Nobre, Ramazan ve Nagihan oldu. Üç yarışmacı, 18 Haziran Perşembe günü yarı finalde yeniden mücadele edecek. Bir isim elenirken kazanan iki yarışmacı Survivor finalinde şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek. Büyük final, 19 Haziran Cuma akşamı TV8 ekranlarında olacak.