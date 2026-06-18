Survivor'da yarı finalistler kim oldu, kim elendi?
Survivor 2026, unutulmaz bir sezonun ardından 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği dev finalle şampiyonunu belirlemeye hazırlanıyor. Şampiyonluk kupasına uzanacak ismin merakla beklendiği yarışmada, adadaki kıran kırana mücadele son saniyeye kadar sürat kesmedi. Nagihan, Ramazan ve Nefise'nin mücadelesinde elenen isim Nefise olurken bu kez de yarı final için düello yapıldı. Nobre ve Ramazan'ın yarı finalist olmaya hak kazandığı eleme gecesinde üçüncü yarı finalist kim oldu? İ
Survivor'da aylar süren mücadelenin ardından büyük final 19 Haziran Cuma günü yapılacak. Sercan ve Nagihan'ın yarı finalist olmak için mücadele ettiği gecede 3. yarı finalist belli oldu.
Rakiplerine mağlup olan Nagihan ve Sercan son turda kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Nagihan 10-4 skorla rakibi Sercan'ı yenerek yarı finale çıkmayı başaran 3. isim oldu.
SERCAN ELENDİ
Sercan, şampiyonluk hayallerine dördüncü olarak veda etti.
SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YARI FİNALİSTLERİ
İstanbul'da yapılan çeyrek final düellolarında kazanan isimler, Nobre, Ramazan ve Nagihan oldu. Üç yarışmacı, 18 Haziran Perşembe günü yarı finalde yeniden mücadele edecek. Bir isim elenirken kazanan iki yarışmacı Survivor finalinde şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek. Büyük final, 19 Haziran Cuma akşamı TV8 ekranlarında olacak.