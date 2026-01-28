Survivor'da yeni takımlar belli oldu
Survivor’da yeni kurulan Sarı takım yarışmacıları, 27 Ocak akşamı gerçekleşen konseyde Kırmızı ve Mavi takımlara transfer oldu. Doğuş, Barış Murat Yağcı, Tuğçe Melis Demir, Büşra Yalçın, Sercan Yıldırım, Osman Can, Nagihan Karadere ve Nefise Karatay’ın yeni takımları belli oldu. Peki, hangi yarışmacı hangi takımda yer alacak? İşte transferlerin ardından oluşan yeni kadrolar...
Survivor 2026, yeni bir format değişikliğine imza atmıştı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yanı sıra, eski yarışmacılardan oluşan üçüncü bir ekip (Sarı takım) kurulmuştu. Doğuş, Barış Murat Yağcı, Tuğçe Melis Demir, Büşra Yalçın, Sercan Yıldırım, Osman Can, Nagihan Karadere ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı bu takım, 27 Ocak akşamı gerçekleşen konseyde Mavi ve Kırmızı takımlara transfer oldu.
SARI TAKIM PARKURDA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Haftanın son ödül oyununu kazanan Sarı takım, parkurdaki performansıyla dikkat çekti. Geçmiş sezon tecrübesi bulunan isimlerin yer aldığı bu ekibin hangi takımlara dağılacağı ise 27 Ocak akşamı gerçekleşen konseyde netlik kazandı.
SURVIVOR'DA SARI TAKIM YARIŞMACILARI HANGİ TAKIMLARA DAĞILDI?
Yeni kadro yapılanmasıyla birlikte Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Doğuş ve Büşra Yalçın Kırmızı takıma geçerken; Nefise Karatay, Tuğçe Melis Demir, Barış Murat Yağcı ve Osman Can ise Mavi takımda yerini aldı.
SURVIVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER YER ALIYOR?
Yapılan son transferlerle birlikte takımların güncel kadroları şu şekilde şekillendi:
Kırmızı Takım: Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak ve Doğuş.
Mavi Takım: Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Barış Murat Yağcı, Osman Can Ural ve Tuğçe Melis Demir.