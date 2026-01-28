Survivor'da yeni takımlar belli oldu

Survivor 2026, yeni bir format değişikliğine imza atmıştı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yanı sıra, eski yarışmacılardan oluşan üçüncü bir ekip (Sarı takım) kurulmuştu. Doğuş, Barış Murat Yağcı, Tuğçe Melis Demir, Büşra Yalçın, Sercan Yıldırım, Osman Can, Nagihan Karadere ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı bu takım, 27 Ocak akşamı gerçekleşen konseyde Mavi ve Kırmızı takımlara transfer oldu.