Survivor'ın bu akşamki bölümünde Sercan Yıldırım'ın Deniz'e olan hisleri gündemde
Survivor’ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölüm fragmanı, Sercan Yıldırım’ın Deniz Çatalbaş’a yönelik hislerini paylaştığı anlarla dikkat çekiyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklara dair detaylar...
Survivor’ın 2026 sezonunda, Sercan Yıldırım’ın takım arkadaşı Deniz Çatalbaş’a olan ilgisi yarışmadaki dengeleri değiştirmeye başladı. Geçmiş sezonlarda da benzer iddialarla gündeme gelen Yıldırım, bu kez duygusal kararlarının stratejilerine yansıdığını ifade ediyor.
Survivor 2026’nın bu akşam yayınlanacak olan 8. hafta 3. bölüm fragmanı:
"BİR DUYGUSALLIK YAŞANIYORSA BU TEK TARAFLI OLMUYOR"
Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Seren Ay ile dertleşen Sercan Yıldırım, aldığı kararlarda duygularının payı olduğunu kabul etti. Yıldırım’ın, "Bir duygusallık yaşanıyorsa bu tek taraflı olmuyor" şeklindeki sözleri ve Seren Ay’a yönelttiği "Bunun tek taraflı olduğunu mu düşünüyorsun?" sorusu, Deniz Çatalbaş’a olan ilgisini açıkça ortaya koydu.
EREN'İN ELENMESİNDE SERCAN'IN ETKİSİ
Sercan Yıldırım’ın attığı adımlar, Deniz Çatalbaş ile yakınlığı bilinen Eren’in elenme sürecinde etkili olduğu iddialarını destekledi. Düelloyu kaybeden Eren, güçlü bir yarışmacı olmasına rağmen Kırmızı takımda yapılan oylamada beklediği desteği bulamayarak adaya veda etmişti. Kırmızı takımdakiler ise, bu sonucun Sercan Yıldırım’ın belirlediği stratejiden kaynaklandığını dile getirmişlerdi.
DENİZ, SERCAN YILDIRIM'DAN BİLİNÇLİ OLARAK UZAKLAŞTI
Adadaki bu duygusal hareketlilik, diğer yarışmacılar arasında da farklı yorumlara neden oluyor. Deniz Çatalbaş, konunun gündeme gelmesinden çekindiği için Sercan Yıldırım’dan bilinçli olarak uzaklaştığını belirtmişti.