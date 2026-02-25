Survivor'ın bu akşamki bölümünde Sercan Yıldırım'ın Deniz'e olan hisleri gündemde

"BİR DUYGUSALLIK YAŞANIYORSA BU TEK TARAFLI OLMUYOR"



Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Seren Ay ile dertleşen Sercan Yıldırım, aldığı kararlarda duygularının payı olduğunu kabul etti. Yıldırım’ın, "Bir duygusallık yaşanıyorsa bu tek taraflı olmuyor" şeklindeki sözleri ve Seren Ay’a yönelttiği "Bunun tek taraflı olduğunu mu düşünüyorsun?" sorusu, Deniz Çatalbaş’a olan ilgisini açıkça ortaya koydu.