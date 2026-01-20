Survivor’ın TV’de yayınlanmayan cezası nereden izlenir?

Survivor 2026 Ünlüler -Gönüllüler yeni sezonunun ilk bölümü 1 Ocak Perşembe akşamı izleyenlerle buluşmuştu.

SURVİVOR'DAN ELENEN İSİMLER

Heyecanın hiç düşmediği Survivor 2026'da şu ana kadar Keremcem, Selen Görgüzel ve Dilan Çıtak elenmişti.

Survivor 2026'ın yeni kurallarında yarışmacılar birden fazla durumla mücadele etmeye çalışıyor. Ödül oyunlarını kaybeden takım, yemekten mahrum olurken aynı zamanda da fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini zorlayan oyunlarda yer alıyor.

"RTÜK NEDENİYLE TV'DE YAYINLAYAMAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, pazartesi günü oynanacak oyunu kaybeden takımı ağır bir ceza beklediğini açıklamıştı. Ilıcalı, "Pazartesi günü kaybeden takıma verilen cezayı, RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda tam olarak yayınlayamayacağız" demişti.

SURVIVOR’IN TV’DE YAYINLANMAYAN CEZASI NEREDEN İZLENİR?

RTÜK engeline takılan ceza görüntüleri EXXEN'de yayınlandı. Oyunu kaybeden Gönüllüler takımının böcekler dolu bir kavanoza başlarını soktuğu görüldü.

Kafasını böcek dolu kavanoza sokan Lina, görüntüleri izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.