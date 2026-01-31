Sydney Sweeney 'The Housemaid' filmiyle kariyer rekorunu kırdı

SYDNEY SWEENEY'NİN BAŞROLDE OLDUĞU EN YÜKSEK HASILATLI FİLM

Bu başarı, özellikle Sydney Sweeney için ayrı bir önem taşıyor. Geçtiğimiz kasım ayında boksör Christy Martin’i canlandırdığı 'Christy' filmiyle gişede beklediği ilgiyi bulamayan oyuncu, bu kez kariyer rekorunu kırdı.

'The Housemaid', oyuncunun bir önceki popüler filmi 'Anyone but You'yu da geride bırakarak Sweeney’nin başrolde olduğu en yüksek hasılatlı film unvanını aldı. Benzer şekilde 'The Housemaid'in yönetmeni Paul Feig de bu filmle, uzun yıllardır zirvede olan kült komedi filmi 'Bridesmaids'in hasılatını geçerek kariyer zirvesine ulaştı.