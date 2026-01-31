Sydney Sweeney 'The Housemaid' filmiyle kariyer rekorunu kırdı
35 milyon dolarlık bütçesiyle vizyona giren 'The Housemaid', küresel gişede 300 milyon dolar barajını aşarak orta bütçeli yapımlar için tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı, Sydney Sweeney’nin kariyerinde de yeni bir sayfa açtı.
Başrollerini Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried’ın paylaştığı psikolojik gerilim türündeki 'The Housemaid', küresel gişede 305 milyon dolar hasılata ulaşarak önemli bir ticari eşiği geride bıraktı. 35 milyon dolarlık bir bütçeyle Lionsgate tarafından hayata geçirilen yapım, ABD’de 116 milyon dolar, uluslararası pazarda ise 189,1 milyon dolar kazanç sağladı.
'THE HOUSEMAID' GİŞE LİSTERİNİN ÜST SIRALARINDA
Kuzey Amerika’da Noel öncesi 19 milyon dolarlık bir açılış yapan The Housemaid, olumlu eleştiriler ve izleyici geri bildirimlerinin etkisiyle yeni yıl döneminde de izlenme oranlarını korudu. Birleşik Krallık, Fransa, Meksika, Brezilya ve İspanya gibi ülkelerde vizyona girmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen gişe listelerinin üst sıralarında yer almaya devam etti.
SYDNEY SWEENEY'NİN BAŞROLDE OLDUĞU EN YÜKSEK HASILATLI FİLM
Bu başarı, özellikle Sydney Sweeney için ayrı bir önem taşıyor. Geçtiğimiz kasım ayında boksör Christy Martin’i canlandırdığı 'Christy' filmiyle gişede beklediği ilgiyi bulamayan oyuncu, bu kez kariyer rekorunu kırdı.
'The Housemaid', oyuncunun bir önceki popüler filmi 'Anyone but You'yu da geride bırakarak Sweeney’nin başrolde olduğu en yüksek hasılatlı film unvanını aldı. Benzer şekilde 'The Housemaid'in yönetmeni Paul Feig de bu filmle, uzun yıllardır zirvede olan kült komedi filmi 'Bridesmaids'in hasılatını geçerek kariyer zirvesine ulaştı.
'THE HOUSEMAID'IN DEVAM FİLMİ YOLDA
İzleyiciden büyük ilgi gören 'The Housemaid' için devam filmi hazırlıkları başladı. Freida McFadden’ın çok satan üçlemesinden uyarlanan yapımın gördüğü bu ilgi, serinin ikinci kitabı olan 'The Housemaid’s Secret'ın devam filmi olacağını gösteriyor.