Taçsız Prenses dizisi final mi yapıyor?

Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Taçsız Prenses' dizisi 1994 yapımı Japon dizisi olan 'Without Family'den uyarlandı. MF Yapım imzalı dizide Hacıoğlu, Aydoğan ve Kurtaran'a Tolga Tekin, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen eşlik ediyor. Dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DİZİYE ARA VERİLECEK

Birsen Altuntaş’ın haberine göre "Taçsız Prenses" önümüzdeki hafta ekrana gelecek 10. bölümüyle yayınına ara verecek. Volkan Keskin’in yönettiği dizi yaz aylarında yeniden seyirciyle buluşacak. Dizide İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan’a Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen eşlik ediyor.