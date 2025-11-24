Tarkan konser bileti ne zaman satışa çıkıyor? Bugün saat kaçta, ne kadar?

Tarkan, özel davetler ve küçük etkinlikler dışında 2019 yılından bu yana Türkiye'de verdiği büyük konser arasına son verdi. Sanatçı, Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alacağını duyurarak hayranlarını büyük bir heyecana boğdu.

Açıklanan ilk tarihler olan 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 konserlerinin biletleri, 7 yıllık özlemin de etkisiyle satışa çıkar çıkmaz beklendiği gibi büyük bir izdihama neden oldu ve adeta ortalığı kasıp kavurdu. Tarkan'a olan devasa talep, biletlerin rekor bir hızla tükenmesine yol açtı.

VOLKSWAGEN ARENA’DA TOPLAM 8 KONSER VERECEK

Sanatçı, yaşanan yoğun ilgi karşısında konser serisini genişleterek Volkswagen Arena’da; 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde dört yeni konser daha vereceğini duyurdu.

Peki, Tarkan Volkswagen Arena konseri ne zaman? Tarkan konser bileti ne kadar? Tarkan konser bileti ne zaman satışa çıkacak?

TARKAN'IN İKİNCİ TUR KONSER BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA ÇIKIYOR

Tarkan'ın 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde vereceği dört konser için biletler bugün saat 11.00'de biletix'te satışa çıkıyor. Biletleri buradan satın alabilirsiniz: konser bileti

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

19 Kasım saat 11.00'da satışa çıkan konser biletleri gösterilen talepten dolayı sitenin çökmesine neden oldu. Vatandaşlar saatlerce bilet ekranına ulaşamazken en sonunda bilet kuyruğu oluştu. Kuyruk sayısı ise 130 binlere dayandı. Pek çok kişi siteye girmeyi başaramazken binlerce bilet saatler içerisinde tükendi. Bilet fiyatları ise şöyleydi:



Tribün 1. Kategori: 9.975 TL

Tribün 2. Kategori: 7.875 TL

Tribün 3. Kategori: 5.775 TL

Tribün 4. Kategori: 4.725 TL

Tribün 5. Kategori - Kısıtlı Görüş: 1.522,50 TL

VIP: 12.600 TL