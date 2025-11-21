Tarkan'ın Volkswagen Arena biletleri 40 dakikada tükenmişti: İstanbul'da 4 konser daha verecek
Türk pop müziğinin efsane ismi Megastar Tarkan'ın uzun bir aranın ardından İstanbul Volkswagen Arena'da vereceği konserin bileti, hayranlarının rekor düzeydeki yoğun ilgisi nedeniyle çok kısa sürede tükenmişti. Tüm bunların üzerinde ünlü şarkıcıdan heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Megastar Tarkan, İstanbul Volkswagen Arena’da 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde dört büyük konser vereceğini duyurmuştu.
Konser biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkmasıyla birlikte anında tükendi, bilet platformu çöktü.
TARKAN KONSER BİLETİ FİYATLARI
Bilet fiyatları 7 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar çıkarken, Megastar'ın hayranları, etkinlik sayfasına erişebilmek için dakikalar içinde yüz binleri bulan bir sıraya girmişti.
İSTANBUL'DA 4 KONSER DAHA VERECEK
Bu yoğun ilginin ardından Tarkan, hayranlarına müjdeli bir haber daha verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde 4 konser daha vereceğini açıkladı.