Taşacak Bu Deniz 12. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyiciyle buluştu. Yayınlanan fragman, dizinin yeni bölümünde gerilimin dozunun daha da artacağını gösteriyor.

Esme’nin Melina’ya meydan okuduğu sahneler, Şerif’in tehdidi, Adil’in tutuklanması ve Eleni’nin kına gecesindeki büyük çıkışı izleyiciyi ekran başına kilitlemeye yetti. TRT1 ekranlarında her hafta büyük ilgi gören yapım, Karadeniz’in sert doğasıyla paralel akan entrika, aşk ve ihanet dolu senaryosuyla merak uyandırmaya devam ediyor.

12. BÖLÜMDE NELER BEKLİYOR?

Fragmanda dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri, Adil’in konağı patlattığı gerekçesiyle Oruç tarafından ihbar edilmesi ve tutuklanması. Bu şok gelişme sonrası Esme, Adil’i kurtarmak için Eleni ve Fadime ile zamana karşı yarışa giriyor. Aynı anda Şerif’in Ballı cinayeti üzerinden kurduğu tehdit ağı, olayları içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Eleni’nin kına gecesinde Sevcan’ın sırlarını açığa çıkardığı sahne ise sosyal medyada gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm Fragmanı -"Onlar benim annem, babam, ailem..."