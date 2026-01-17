Taşacak Bu Deniz 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Taşacak Bu Deniz 15. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz için yeni bölüm heyecanı sürüyor. Taşacak Bu Deniz 15 bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı, hikâyede yaşanacak sürprizlere dair önemli ipuçları verecek...
1 / 5
‘Taşacak Bu Deniz’ dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da reyting sıralamasında kendini zirvede tutarak izlenme rekorları kırmayı başardı.
2 / 5
Son olarak 14. bölümüyle ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz'in 15 bölüm fragmanı da yayınlandı...
3 / 5
4 / 5
TAŞACAK BU DENİZ’İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Fenomen dizide; Esmeyi zorla hapseden ve Koçari’yi bundan sonra görmeyeceğine dair tehditler savuran Şerif için Adil yine sinirden delirecek. Adil, bir yandan Esme’yi Şerif’ten kurtarmaya çalışır iken diğer yandan gözaltına alınan Eleni’yi kardeşi Fadime ile beraber kurtarmanın yollarını arayacak.
Dizinin çarpıcı diğer sahnelerinden biri ise Fadime’nin yolunu kesen Eyüphan’ın Fadime’yi kaçırma anı olacak.