Taşacak Bu Deniz 15. bölüm fragmanı yayınlandı

TAŞACAK BU DENİZ’İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fenomen dizide; Esmeyi zorla hapseden ve Koçari’yi bundan sonra görmeyeceğine dair tehditler savuran Şerif için Adil yine sinirden delirecek. Adil, bir yandan Esme’yi Şerif’ten kurtarmaya çalışır iken diğer yandan gözaltına alınan Eleni’yi kardeşi Fadime ile beraber kurtarmanın yollarını arayacak.

Dizinin çarpıcı diğer sahnelerinden biri ise Fadime’nin yolunu kesen Eyüphan’ın Fadime’yi kaçırma anı olacak.