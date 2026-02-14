Taşacak Bu Deniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil ve Esme ile kurduğu hayal dünyası sarsılan Eleni, gerçeklerle yüzleşmeye karar verir ve hayatında önemli bir değişimin eşiğine gelir. Bu adım, hem Esme’nin hem de Adil’in kendilerini sorgulamalarına neden olur. Diğer yandan Esme Oruç’a hesap sorar.



Amirum Dayı, Adil’e bir sürü eş adayı sunar ama Adil her adaya bir bahane bulur ve silahın peşine düşer. Bu arada Esme, herkesi sarsacak büyük bir karar alır ve sonunda uygular.