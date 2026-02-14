Taşacak Bu Deniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Taşacak Bu Deniz, dün akşam 18. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyen fenomen dizinin hemen yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Taşacak Bu Deniz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerinde yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi 18. yeni bölümüyle cuma akşamına damga vurdu. Heyecan dolu sahneleriyle yine izlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümü de araştırılmaya başlandı.
TAŞACAK BU DENİZ 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adil ve Esme ile kurduğu hayal dünyası sarsılan Eleni, gerçeklerle yüzleşmeye karar verir ve hayatında önemli bir değişimin eşiğine gelir. Bu adım, hem Esme’nin hem de Adil’in kendilerini sorgulamalarına neden olur. Diğer yandan Esme Oruç’a hesap sorar.
Amirum Dayı, Adil’e bir sürü eş adayı sunar ama Adil her adaya bir bahane bulur ve silahın peşine düşer. Bu arada Esme, herkesi sarsacak büyük bir karar alır ve sonunda uygular.
Fadime ve İso, silaha yaklaştıkça, Şerif hapse girdiğinde boşanacakları gerçeğiyle de yüzleşirler. Şirin Furtuna’nın düzenlediği aile kahvaltısında, düşman çocukları olmanın ne demek olduğunu anlarlar.
Oruç, bir yandan Eleni’ye karşı artık direnemediği duygularıyla savaşırken, diğer yandan da başkan olarak ailedeki ve fabrikadaki krizlerle yüzleşir. Zarife’nin Eleni ile evlilik konusundaki baskısı da dayanılmaz hale gelir. Hem Esme’yi hem başkanlığı kaybeden Şerif ise kontrolden çıkar. Adil’in silahını cesedin yanına gömdürüp polise ihbar eder. Şimdi herkes için oyunun sonu gelmiştir.