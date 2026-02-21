Taşacak Bu Deniz 20.bölüm fragmanı yayınlandı

İHANET VE KAZA



Dizinin son bölümünde Eyüphan, İso’yu hedef alan tehlikeli bir plan yaparak pikabın frenlerini bozmuştu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşanmış; araca İso yerine, ilk iftarlarını Esme ile açmak isteyen Eleni ve Fadime binmişti. Kontrolden çıkan aracın yaptığı kaza, Koçari’de tüm dengeleri sarsacak. Yeni bölümde bu iki ismin hayatta kalıp kalamayacağı ve kazanın perde arkasındaki gerçeğin ortaya çıkıp çıkmayacağı büyük bir merak konusu.