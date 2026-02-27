'Taşacak Bu Deniz' bu akşam var mı, yok mu?
Bu akşam TRT1'de Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı olacak. İzleyiciler tarafından 'Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok?', 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?' soruları araştırılmaya başlandı Peki, 'Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı?' İşte detaylar...
TRT 1'in dizisi Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünün bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Dizinin yeni bölümü iptal edildi. Dizi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü (20. bölümü) Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri maçı sebebiyle iptal edildi.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLACAK?
Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünün 27 Şubat Cuma günü yayınlanması beklenen bölümü iptal edildi. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün 6 Mart Cuma yayınlanması bekleniyor.
27 Şubat Cuma TRT 1 Yayın Akışı
07.08 İstiklal Marşı
07.10 Kalk Gidelim
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.10 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.15 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
00.15 Taşacak Bu Deniz
03.00 TEKRAR Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.45 Sahur Bereketi