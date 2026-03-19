Taşacak Bu Deniz dizisi yarın akşam var mı?
TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yapımı Taşacak Bu Deniz, bu cuma akşamı yayınlanması planlanan 22. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak kanalın yayın akışında dizinin yer almaması, sosyal medyada ve izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisi 20 Mart’ta neden yok?
Başrolünde Ava Yaman, Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ün olduğu fenomen dizi Taşacak Bu Deniz için 'yarın akşam yayınlanacak mı?' soruları sorulmaya başladı.
Cuma günlerinin merakla beklenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü iple çeken izleyiciler, yayınlanan fragmanı ile birlikte dizinin bu hafta yayınlanmayacağını öğrenmiş oldu.
'TAŞACAK BU DENİZ' YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eleni'nin Hicran'ı anne olarak hissetmediğini, Şerif'in avukatı satın aldığını, Fadime'nin İso ile beraber Eyüphan'a ceza verecek olmaları ve Adil'in Esme'ye 'Haydi, Boşan gel 'sözlerinin damga vurduğu fragmanda belirtilen yayın günü dikkat çekti.
Taşacak Bu Deniz dizisi 22. bölümüyle haftaya cuma (27 Mart) tarihinde yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak.