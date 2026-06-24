Taşacak Bu Deniz dizisinden hangi oyuncular ayrılıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edildi.

Gezep karakteriyle diziye veda eden Onur Dilber dışında hangi oyuncuların Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacağı merak konusu olmuştu. İlk sezonuyla TRT1 ekranlarında fırtına gibi esen iddialı projede çeşitli ayrılık iddiaları gündeme gelse de Dilber haricinde diğer oyuncuların ayrılığı kesinleşmemişti. Seyirciyi şoke eden veda dizinin sıkı takipçileri arasında büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonu için geri sayım başladı. Hazırlıklarına tüm hızıyla devam edilen dizinin 2. sezon oyuncu kadrosundan Onur Dilber apar topar çıkarıldı. Ünlü oyuncunun yapım şirketiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyurulurken seyirciler, dizide başka ayrılık olup olmayacağını merak etmişti. Taşacak Bu Deniz dizisi hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği açıklama geldi. İddialı Karadeniz dizisinde başka bir ayrılık olup olmayacağı kesinleşti.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ SEZONUN KADROSU KESİNLEŞTİ

Cuma akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma 2026 günü sezon finaliyle izleyici karşısına çıkmıştı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezon izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizi yeni sezon onayı almıştı. Dizinin sıkı takipçileri ise yeni sezon kadrosunda yer alacak isimlerin hangileri olduğunu araştırmaya başladı.

Son olarak 'Gezep' karakteriyle Onur Dilber'in veda ettiği projede başka bir ayrılığın yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşacak Bu Deniz'in ana kadrosunda Gezep'i oynayan Dilber ve Melina Miryano'yu oynayan Gerçek Alnıaçık haricinde ayrılık yaşanmayacağı duyuruldu.

Aynı zamanda Celil Nalçakan'ın üstlendiği Timur Volkov karakterinin yeni sezonda da dizide rol alacağı açıklandı. Birsen Altuntaş, herkesin merakla beklediği Fatih Furtuna karakteri hakkında da detay verdi. Fatih Furtuna'yı kimin oynayacağının ise hala belirsizliğini koruduğu öğrenildi.