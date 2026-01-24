Anasayfa Plus 'Taşacak Bu Deniz' son bölüm: Fadime ve İso'nun düğününden kamera arkası görüntüleri yayınlandı
'Taşacak Bu Deniz' son bölüm: Fadime ve İso'nun düğününden kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Taşacak Bu Deniz'in dün akşam (23 Ocak Cuma) akşamı yayınlanan son bölümünde Koçari ve Furtuna düğünü oldu Fadime ve İso, kan davasını bitirmek için evlenirken oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan Instagram paylaşımı gecikmedi. İkili dizideki düğünlerinden kamera arkası görüntüleri yayınladı...
1 / 5
Taşacak Bu Deniz'de, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davasını bitirmek için Fadime ve İso evlenme kararı almıştı.
2 / 5
Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde İso ve Fadime düğünü ekrana gelirken oyuncular Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan paylaşımlar gecikmedi.
3 / 5
Rol için gelinlik ve damatlık giyen ikili dizideki düğünlerinden aşırı gerçekçi kamera arkası görüntüleri yayınladı.
4 / 5
İşte Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'nın düğün paylaşımları...