Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünde neler oldu? 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYBETME KORKUSUYLA GELEN DUYGUSAL YÜZLEŞMELER: ORUÇ VE ELENİ

Eleni’nin yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide gidip gelmesi, en çok Oruç üzerinde sarsıcı bir etki yarattı. Eleni’nin yokluğu ihtimaliyle yüzleşen Oruç, hayatındaki en büyük boşluğun onun eksikliği olacağını acı bir şekilde fark etti. Bu duygusal süreç, Oruç ve Adil arasında geçen, izleyiciyi ekran başına kilitleyen o samimi dertleşmeyi doğurdu. Eleni’nin değeri, her iki karakterin de duygularını en saf haliyle dışa vurmasına neden oldu.