Taşacak Bu Deniz'in 21. bölümünde neler oldu? 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, Eleni’nin gerçek kimliğinin gün yüzüne çıktığı 21. bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Karadeniz’de sarsıcı bir etki yaratan bu gelişmeye, Gezep ve Esme arasındaki büyük yüzleşme eşlik ederken; Koçari ve Furtuna köyleri arasındaki "kan hakkı" gerilimi yeni bir boyuta taşındı.
İşte aile sırlarının birer birer döküldüğü bu bölümde yaşanan gelişmeler...
GEZEP VE ESME ARASINDA BÜYÜK YÜZLEŞME
Eleni’nin, Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrenen Gezep, bu habere sevinirken, Esme ve İlve’nin bu gerçeği kendisinden gizlemiş olmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Esme’nin Gezep’ten istediği beklenmedik görev ise olayların seyrini tamamen değiştirir.
KÖYLER ARASINDA "KAN HAKKI" KRİZİ
Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den uzaklaştırması ve ceza hakkını İso’ya devretmesi, iki köy arasındaki eski düşmanlığı yeniden canlandırır. Şerif’in kışkırtmalarıyla tırmanan bu krizde, Oruç’un liderliği büyük bir sınav verir. "Kan hakkı" sırasının Furtunalılara geçmesiyle Oruç, düşmanlığı körüklemeyecek bir orta yol bulmaya çalışırken Eleni ile olan bağı daha da kuvvetlenir.
İSO VE FADİME'NİN ZORLU SINAVI
Eyüphan vakasının yarattığı gerilim, İso ve Fadime’nin arasındaki ilişkiyi de doğrudan etkiler. İkili, aileleri ve köyleri arasındaki düşmanlığın derinliğiyle ilk kez bu kadar sert bir şekilde yüzleşmek zorunda kalır. Diğer yanda Adil, köylülerin protestosuyla karşılaşır; ağılları boşaltılırken Şerif’in tehdidine karşı Esme’yi koruma altına alır. Ancak Esme’nin Adil’e duyduğu kırgınlık henüz dinmiş değildir.