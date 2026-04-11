Taşacak Bu Deniz'in 25. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1'in cuma akşamı yayınlanan dizisi Taşacak Bu Deniz son bölümüyle yeniden gündemde. Dizinin 25. bölüm fragmanı, hikâyede dengeleri değiştirecek gelişmelerin sinyalini verirken, karakterler arasındaki gerilimin daha da artacağı sahneler dikkat çekiyor.
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, dün akşam 24. bölümüyle ekranlara geldi. Dizide karakterler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkacak yeni çatışmalar ve alınan önemli kararlar, gelecek bölümün temposunu belirgin şekilde artırıyor. Fragmanda yer alan sahneler, özellikle duygusal anlar ve beklenmedik gelişmelerle öne çıkıyor.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Koçari'de Esme'nin Şerif'ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü'nün suyunu zehirler. Adil'i Rusya'daki ölüm tuzağına çekerken Esme'yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif'i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.
Esme, Zarife'nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç'a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.