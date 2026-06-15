Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında nereli?

Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si Zeynep Atılgan son günlerde merak konusu oldu...

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

20 Mart 2002 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Zeynep Atılgan, aslen de İstanbulludur. Çocukluğundan itibaren sanata ve sahneye ilgi duymasının yanı sıra, analitik zekasıyla da dikkat çeken genç yıldız, eğitim hayatında oldukça şaşırtıcı ve takdir edilesi bir yol seçmiştir.

Zeynep Atılgan, şu an Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Marmara Üniversitesi’nde İngilizce Fizik Bölümü’nde lisans eğitimine aktif olarak devam etmektedir. Formüllerin, kuantum fiziğinin ve teorilerin dünyasından çıkıp setlerin büyülü ışıkları altında devleşen oyuncu, zeka ve yeteneğin bir arada nasıl harikalar yaratabileceğinin en güzel kanıtı haline gelmiştir.

KARİYER HAYATI

Oyunculuğa olan tutkusu lise yıllarında filizlenen Atılgan, bu alanda profesyonelleşmek adına adımlarını çok doğru atmıştır. Temel oyunculuk derslerinin ardından Kamera Önü Oyunculuk eğitimleri almış, tiyatro sahnelerinin tozunu yutarak Shakespeare’in ölümsüz eseri "Othello" gibi oyunlarda roller üstlenmiştir.

Televizyon dünyasına ilk olarak büyük markaların reklam projeleriyle göz kırpan güzel oyuncu, ardından dizi sektörünün dikkatini çekmiştir. Kariyerinin dönüm noktalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Arka Sokaklar & İlk Deneyim: Sektöre adım atarken ekranların en uzun soluklu dizisinde ufak bir konluk oyunculuk deneyimi kazandı.

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Yargı (Parla Yılmaz) ile Büyük Çıkış

Türk televizyon tarihinin en başarılı dram ve polisiye işlerinden biri olan "Yargı" dizisinde canlandırdığı "Parla Yılmaz" karakteri, onun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Performansıyla usta oyunculardan tam not aldı.

Kardelenler: Farklı bir karakterle yeteneğinin sınırlarını esnetmeye devam etti.

Taşacak Bu Deniz (Fadime Koçari): Ve bugün, kariyerinin zirve noktalarından birini yaşıyor! Başarılı yapımda hayat verdiği "Fadime" rolüyle, adeta her hafta oyunculuk dersi veriyor ve sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncusu olmayı başarıyor.