Taste Atlas dünyanın en iyi yemek kentlerini seçti: Listede Türkiye'den 3 şehir var
Yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı amaçlayan gastronomi platformlarından Taste Atlas, merakla beklenen yeni listesini açıkladı. En iyi yemek kentlerinin olduğu listede Türkiye'den 3 tane şehir yer alıyor. İşte 2025/26 dönemine ait 'Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri' listesi...
Taste Atlas, 2025/2026 yıllarına ilişkin 'en iyiler' listelerini duyurdu. Seçkiler arasında dünyanın en iyi yemek şehirler var. Bu listeye göre Türkiye'den 3 şehir de seçkiye girdi. Detaylı tam lise için tıklan Taste Atlas...
1) İtalya - Napoli
Pizza Margherita (4.6) , Gnocchi alla Sorrentina (4.3) , Sfogliatella (4.2) , Spagetti alle vongole (4.3) , Zeppole (4.2)
2) İtalya - Milano
Risotto alla Milanese (4.3) , Cotoletta alla Milanese (4.3) , Ossobuco alla Milanese (4.3) , Cassoeula (3.5) , Panettone (3.8)
3) İtalya - Bologna
Tagliatelle al ragù alla Bolognese (4.5) , Tortellini in brodo (4.1) , Cotoletta alla Bolognese (3.8) , Lasagne alla Bolognese (4.5) , Crescentina (4.3)