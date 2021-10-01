Telefon ekranınızı büyütün, dünyanız büyüsün

Dünya artık resmi şekilde, mobil dijital çağı yaşıyor. Dijital dünya hayatın vazgeçilmezi ve dijital dünyanın vazgeçilmezi de mobil cihazlarımız, yani telefonlarımız. Tüm dijital platformlar artık öncelikli olarak mobil cihazları hedef alarak tasarlanıyor.

Dijital dünya bize akıllı telefonları verdiğinde, ilk şok anında dünya bu cihazların anlamını ve önemini tam idrak edemedi. Tuşlu 2G telefonların döneminde, telefon cihazlarının minik olması, ağırlık yapmaması, cepte kendini hissettirmemesi makbul olduğu için, ilk nesil akıllı telefonları kullananlar, anlaması zor bir histeri içinde küçük boyutlu akıllı telefonlara rağbet gösterdiler. Öyle ki, “iri boyutlu” bir telefon kullanmak affedilmez bir ayıpmış gibi, herkeslerin küçük telefonlarıyla övündüklerini bile gördük.

Ancak kazın ayağı öyle değil. Akıllı telefonların varoluş amacı, üzerindeki dokunmatik ekran sayesinde, dijital dünya ile iletişim kurmak, metin ve video içeriklerini tüketebilmek. Yani, üzerindeki ekranda belki uzun makaleler, köşe yazıları okuyacağınız, fotoğraflara bakacağınız, video izleyeceğiniz bir cihazın, haliyle, büyük ekranlı olmasını istersiniz. Neyse ki insanoğlu medeniyeti bu basit mantıksal dengeye son senede geri dönebildi ve küçük telefon takıntısı azalarak son buldu.

Elbette büyük ekranlı telefonların, daha fazla pil tüketmesi, daha büyük pil gerektirmesi, daha pahalı donanım bileşenlerine ihtiyaç duyması ve yükselen telefon fiyatları gibi bir gerçek de var ama yine de bunlar, onca zaman küçük ekranlı telefonların “moda” olmasını, küçük ekranlı cihazlara rağbet edilmesini açıklayabilen değişkenler değil.

Akıllı telefonda doğru ekran 7 inçe yakın ekranlar

Dolayısıyla, günümüzde, artık tablet formunun başlangıcı olarak kabul edilen 7 inç boyutuna yaklaşan telefonlar en büyük rağbeti görüyor. Geniş ve büyük bir ekran, video izlemeyi kolaylaştırıyor, web sayfalarındaki linklere, butonlara müdahaleyi rahatlatıyor, ekranda yazı yazmayı, sosyal medyada paylaşım yapmayı insancıl hale getiriyor. Minicik bir ekranla savaşmak zorunda kalmadan, dijital dünya ile ilişkinizi insani boyutlarda yaşayabiliyorsunuz.

Bu noktada Apple’ın akıllı telefonları dönüştüren iPhone telefonlarını tercih etmek isteyebilirsiniz. Apple’ın yeni iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri, büyük ve yüksek kaliteli ekranlarıyla mobil olarak içerik tüketmeyi çok daha konforlu hale getiriyor.

Eğer hala küçük ekranlı telefonlar kullanıyorsanız veya mevcut telefonunuzu değiştirmenin zamanının geldiğini düşünüyorsanız, Hepsiburada iPhone sayfasına bir göz atmanızda fayda olacaktır.

İnsanoğlunun bir daha küçük ekranların üzerindeki karınca duası gibi yazıları seçip okumak için gözünü bozduğu, minicik linklere basmak için parmaklarıyla hokkabazlıklar yaptığı dönemlerin geri dönmemesini diliyoruz.