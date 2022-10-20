Telefon ekranları için büyüme zamanı geldi

Küçük ve işlevsiz telefonların moda olduğu medeniyetimizin o utanç dönemlerini hatırlayanlar mutlaka olacaktır.

Bir zamanlar çok popüler olan küçük ekranlı, yavaş çalışan, yavaş tepkiler veren cihazlar hızla gözden düştüler, zira bir dönem moda olsalar da, işlevsel olmadıkları anlaşıldı.

Dijital dünya bize akıllı telefonları verdiğinde, ilk şok anında dünya bu cihazların anlamını ve önemini tam idrak edemedi. Tuşlu 2G telefonların döneminde, telefon cihazlarının minik olması, ağırlık yapmaması, cepte kendini hissettirmemesi makbul olduğu için, ilk nesil akıllı telefonları kullananlar, anlaması zor bir histeri içinde küçük boyutlu akıllı telefonlara rağbet gösterdiler. Öyle ki, “iri boyutlu” bir telefon kullanmak affedilmez bir ayıpmış gibi, herkeslerin küçük telefonlarıyla övündüklerini bile gördük.

Ancak kazın ayağı öyle değildi. Akıllı telefonların varoluş amacı, üzerindeki dokunmatik ekran sayesinde, dijital dünya ile iletişim kurmak, metin ve video içeriklerini tüketebilmek. Yani, üzerindeki ekranda belki uzun makaleler, köşe yazıları okuyacağınız, fotoğraflara bakacağınız, video izleyeceğiniz bir cihazın, haliyle, büyük ekranlı olmasını istersiniz. Neyse ki insanoğlu medeniyeti bu basit mantıksal dengeye son senede geri dönebildi ve küçük telefon takıntısı azalarak son buldu.

Elbette büyük ekranlı telefonların, daha fazla pil tüketmesi, daha büyük pil gerektirmesi, daha pahalı donanım bileşenlerine ihtiyaç duyması ve yükselen telefon fiyatları gibi bir gerçek de var ama yine de bunlar, onca zaman küçük ekranlı telefonların “moda” olmasını, küçük ekranlı cihazlara rağbet edilmesini açıklayabilen değişkenler değil.

Dolayısıyla, günümüzde, artık tablet formunun başlangıcı olarak kabul edilen 7 inç boyutuna yaklaşan telefonlar en büyük rağbeti görüyor. Geniş ve büyük bir ekran, video izlemeyi kolaylaştırıyor, web sayfalarındaki linklere, butonlara müdahaleyi rahatlatıyor, ekranda yazı yazmayı, sosyal medyada paylaşım yapmayı insancıl hale getiriyor. Minicik bir ekranla savaşmak zorunda kalmadan, dijital dünya ile ilişkinizi insani boyutlarda yaşayabiliyorsunuz.

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