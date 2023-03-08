Televizyonda geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (26 Şubat - 4 Mart 2023)

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 26 Şubat - 4 Mart 2023 tarihleri arasında Star TV dizisi 'Yalı Çapkını', 22. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.

Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şu şekilde:

1 - Yalı Çapkını (S01 - B22) - 11,26

2 - Gönül Dağı (S03 - B87) - 10,24

3 - Kuruluş Osman (S04 - B116) - 8,86

4 - Camdaki Kız (S03 - B68) - 7,86

5 - Yargı (S02 - B54) - 7,60

6 - Kızılcık Şerbeti (S01 - B17) - 6,93

7 - Alparslan: Büyük Selçuklu (S02 - B45) - 6,91

8 - Üç Kız Kardeş (S02 - B39) - 6,44

9 - Teşkilat (S03 - B65) - 6,44

10 - Ben Bu Cihana Sığmazam (S01 - B020) - 5,98