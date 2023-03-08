Televizyonda geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (26 Şubat - 4 Mart 2023)
Box Office, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. 'Yalı Çapkını' dizisi, 22. bölümüyle 26 Şubat - 4 Mart 2023 tarihleri arasında en çok reyting alan yapım oldu.
Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 26 Şubat - 4 Mart 2023 tarihleri arasında Star TV dizisi 'Yalı Çapkını', 22. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu.
Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şu şekilde:
1 - Yalı Çapkını (S01 - B22) - 11,26
2 - Gönül Dağı (S03 - B87) - 10,24
3 - Kuruluş Osman (S04 - B116) - 8,86
4 - Camdaki Kız (S03 - B68) - 7,86
5 - Yargı (S02 - B54) - 7,60
6 - Kızılcık Şerbeti (S01 - B17) - 6,93
7 - Alparslan: Büyük Selçuklu (S02 - B45) - 6,91
8 - Üç Kız Kardeş (S02 - B39) - 6,44
9 - Teşkilat (S03 - B65) - 6,44
10 - Ben Bu Cihana Sığmazam (S01 - B020) - 5,98