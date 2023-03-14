Televizyonda geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (5 - 11 Mart 2023)

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, geçtiğimiz sezon ABC1'de en yüksek reyting ortalamasına ulaşan Gönül Dağı düşüş trendini sürdürmesine rağmen haftalık sıralamada birinci sıraya yükseldi.

Son 15 haftanın 14'ünde liderlik koltuğunda oturan Yalı Çapkını sezonun en şiddetli düşüşünü yaşayarak ikinci sıraya gerilerken Show TV'nin iki dizisi, Aile ve Kızılcık Şerbeti üçüncü sırayı paylaştı.

Prime Timeda En Yüksek Reyting Alan Yerli Diziler (5 - 11 Mart 2023)

1 - Gönül Dağı (S03 - B87) - 9,66

2 - Yalı Çapkını (S01 - B23) - 9,11

3 - Aile (S01 - B01) - 8,82

3 - Kızılcık Şerbeti (S01 - B18) - 8,82

5 - Kuruluş Osman (S04 - B117) - 8,12

6 - Camdaki Kız (S03 - B69) - 7,65

7 - Yargı (S02 - B55) - 7,63

8 - Teşkilat (S03 - B66) - 6,07

9 - Adım Farah (S01 - B02) - 5,78

10 - Üç Kız Kardeş (S02 - B040) - 5,73