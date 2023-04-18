Televizyonda geçen haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (9 - 15 Nisan 2023)

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, dizi sayısının 30'a gerilediği haftada Yalı Çapkını tekrardan birinci sıraya yükseldi.

Dört haftadır birinci sırada bulunan Kızılcık Şerbeti, RTÜK cezası nedeniyle bu hafta yayınlanamadı. Fox TV dizisi Tetikçinin Oğlu salı günü 3,98 reytingle altıncı sırada başladı. Star TV dizisi Çöp Adam maç yayını nedeniyle yayınlanmadı.

Prime Timeda En Yüksek Reyting Alan Yerli Diziler (9 - 15 Nisan 2023)

1 - Yalı Çapkını (S01 - B28) - 11,59

2 - Gönül Dağı (S03 - B93) - 7,84

3 - Aile (S01 - B06) - 7,56

4 - Camdaki Kız (S03 - B74) - 7,28

5 - Yargı (S02 - B60) - 7,11

6 - Kuruluş Osman (S04 - B121) - 6,98

7 - Üç Kız Kardeş (S02 - B45) - 6,32

8 - Alparslan: Büyük Selçuklu (S02 - B51) - 6,32

9 - Ömer (S01 - B12) - 6,19

10 - Adım Farah (S01 - B07) - 5,34