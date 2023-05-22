Televizyonda haftanın en çok izlenen yerli dizileri belli oldu (14 - 20 Mayıs 2023)

Box Office Türkiye, hafta boyunca prime time'da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapımı sıraladı. Burak Sakar'ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine göre, 7 - 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Star Tv dizisi 'Yalı Çapkını', 33. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı oldu. Prime Time'da en çok reyting alan yerli diziler şöyle...

1. Yalı Çapkını

(Sezon 1 - Bölüm 33) - 10,67

2. Yalı Çapkını

(Sezon 1 - Bölüm 32) - 8,65

3. Gönül Dağı

(Sezon 3 - Bölüm 98) - 8,35

4. Kızılcık Şerbeti

(Sezon 1 - Bölüm 26) - 8,08

5. Camdaki Kız

(Sezon 3 - Bölüm 79) - 7,39

6. Kuruluş Osman

(Sezon 4 - Bölüm 126) - 7,32

7. Ömer

(Sezon 1 - Bölüm 17) - 6,17

8. Aile

(Sezon 1 - Bölüm 11) - 6,10

9. Ateş Kuşları

(Sezon 1 - Bölüm 17) - 5,05

10. Aldatmak

(Sezon 1 - Bölüm 31) - 4,96