Teşkilat dizi setinde kaza: Rabia Soytürk hastaneye kaldırıldı

Teşkilat dizisinin çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde hasar gördü.

Set ekibi büyük bir korku yaşarken, ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından oyuncu profesyonel tedavi için en yakın hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından detaylı bir muayeneden geçirilen ve gerekli müdahaleleri yapılan ünlü oyuncudan sevindirici haber kısa süre sonra geldi. Rabia Soytürk'ün parmağına çok sayıda dikiş atıldı ve bir süre doktor gözetiminde tutuldu.

RABİA SOYTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yapılan tıbbi müdahalelerin ardından sağlık durumunun normale döndüğü ve hayati bir riskinin bulunmadığı teyit edilen Rabia Soytürk, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildi. Şu an evinde istirahat eden ve sağlık durumu stabil olan oyuncunun, setlere ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır. Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırmıştır. Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer almıştır. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat vermiştir.

RABİA SOYTÜRK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 2019 Gülperi

2019 2021 Benim Adım Melek

2021 2022 Alparslan: Büyük Selçuklu

2022 Duy Beni

2023 Veda Mektubu

2024 Kör Nokta

2025 Teşkilat