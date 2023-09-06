Teşkilat dizisinin 4. sezonuna yeni transfer!

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, 4. sezon hazırlıklarına devam ediyor. 2 sezon içinde Teşkilat dizisinden iki başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal ayrıldı. Tims&B imzalı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı.

Tuğçe Açıkgöz kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre Murat Yıldırım‘lı “Teşkilat” dizisinin 4. sezon hazırlıkları sürüyor. TRT‘nin fenomen dizisine Sarp Levendoğlu (Pehlivan İbrahim) ve Selin Genç‘in (Sena) ardından bir başarılı oyuncu daha katıldı. Tims&B imzalı dizinin kadrosuna son olarak Tuğçe Açıkgöz katıldı.

Açıkgöz, merakla beklenen dizide “Gizem” rolüne hayat verecel. Özel kuvvetlerde görev yaparken kurulacak olan yeni ekibe katılması için teklif alan Gizem, sert ve dayanıklı mizaçlı görünse de aslında duygusal biridir.