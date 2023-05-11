Her hafta Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrolleri Murat Yıldırım ve Deniz Baysal paylaşıyor. Konusuyla heyecan yaratan Teşkilat dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Sezon finali tarihi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım ve Deniz Baysal’ı buluşturan dizinin 4'üncü sezon kararı henüz ekibe duyurulmadı. Yeni oyuncu anlaşmaları yapılmadı ancak dizinin yeni sezonda da devam edeceği konuşuluyor.

Seçimden dolayı yeni bir değişiklik olmazsa, 79'uncu bölümde sezon finali yapılması planlanıyor.

Geçen sezon “Yıldırım” rolüyle dizinin oyuncu kadrosuna katılan oyuncu Gürkan Uygun ekibe önümüzdeki bölümlerde veda edecek.

Ayrıca dizide 'Siyah İnci' rolüyle yer alan Zeynep Tuğçe Bayat da diziden ayrılacak.