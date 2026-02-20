Teşkilat’a veda edecek olan Asena Girişken “Delikanlı”nın kadrosunda yerini alacak

"Teşkilat" dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle dikkat çeken Asena Girişken, projeden ayrılmasının ardından yeni adresini belirledi. Başarılı oyuncu, OGM Pictures imzasıyla Show TV’de ekranlara gelecek olan "Delikanlı" dizisinin kadrosuna dahil oldu.





ASENA GİRİŞKEN ‘ARZU’ KARAKTERİNE HAYAT VERECEK



Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu ise Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı dizide Girişken, Arzu karakterine hayat verecek. Melis Sezen’in canlandırdığı Hazan’ın en yakın arkadaşı olan Arzu, içinde bulunduğu kısıtlı yaşam koşullarından kurtulma arzusuyla hikayede önemli bir rol üstlenecek.



ASENA GİRİŞKEN’İN KARİYER YOLCULUĞU



12 Ocak 1992 Antakya doğumlu olan Asena Girişken, oyunculuk serüvenine henüz 14 yaşındayken tiyatro sahnelerinde başladı. Kariyeri boyunca sergilediği performanslarla adından söz ettiren oyuncu, Aldatmak dizisindeki Yeşim Denizeren rolünün yanı sıra Üç Kuruş, Çember ve son olarak Teşkilat gibi önemli yapımlarda yer aldı. 'Teşkilat' vedasının hemen ardından setlere ara vermeden dönen Girişken’in, yeni karakteri Arzu ile sergileyeceği performans şimdiden merakla bekleniyor.



