Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine Savaş Özdemir geldi

Serhat Kılıç'ın vefatının ardından Teşkilat dizisindeki Yadigar karakterinin akıbeti izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Yapım ekibine yöneltilen eleştirilerin ardından kararını veren yapım şirketi, Yadigar rolü için Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle tanınan usta oyuncu Savaş Özdemir ile el sıkıştı.

Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine Savaş Özdemir geldi
Elele Online

Elele Online

Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç’ın Teşkilat dizisinden çıkartıldığı sevgilisinin verdiği ifade de ortaya çıkmıştı.

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Teşkilat yapımcılarına bu konuda eleştiriler yağarken “Teşkilat” dizisindeki “Yadigar” rolüne gelecek yeni oyuncu da belli oldu.Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine Savaş Özdemir geldi - Resim : 2

SAVAŞ ÖZDEMİR’LE EL SIKIŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni Yadigar’ı belli oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi fenomen dizilerdeki güçlü oyunculuğuyla akıllarda yer eden Savaş Özdemir, “Teşkilat”la el sıkıştı.Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine Savaş Özdemir geldi - Resim : 3

Özdemir’e daha önceki sezonlarda da diziden teklif gittiği gündeme gelmişti.

 