Teşkilat'ta Serhat Kılıç'ın yerine Savaş Özdemir geldi

Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç’ın Teşkilat dizisinden çıkartıldığı sevgilisinin verdiği ifade de ortaya çıkmıştı.

Teşkilat yapımcılarına bu konuda eleştiriler yağarken “Teşkilat” dizisindeki “Yadigar” rolüne gelecek yeni oyuncu da belli oldu.

SAVAŞ ÖZDEMİR’LE EL SIKIŞILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni Yadigar’ı belli oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi fenomen dizilerdeki güçlü oyunculuğuyla akıllarda yer eden Savaş Özdemir, “Teşkilat”la el sıkıştı.

Özdemir’e daha önceki sezonlarda da diziden teklif gittiği gündeme gelmişti.