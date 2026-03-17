Testo Taylan kimdir, neden gözaltına alındı?

Sosyal medyanın en çok konuşulan figürlerinden biri olan ve özellikle sokak röportajları ile spor paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen, son gelişmeleriyle gündeme geldi.

Peki, Testo Taylan kimdir? Testo Taylan kaç yaşında, aslen nereli? Gerçek adı ne? Testo Taylan neden gözaltına alındı?

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Aslen İzmirli olan ve gerçek ismi Taylan Özgüç Danyıldız olan ve dijital dünyada Testo Taylan takma adıyla geniş bir kitleye hitap eden içerik üreticisi, Türkiye'nin en popüler fitness ve eğlence YouTuber'larından biridir. Kendisi 28 yaşındadır. Özellikle vücut geliştirme disiplinine dair paylaştığı videolarla tanınan Danyıldız, zamanla içerik yelpazesini genişleterek toplumun farklı kesimlerinden insanlarla gerçekleştirdiği sıra dışı röportajlarla adından söz ettirmiştir. Kendine has esprili dili ve samimi tavırlarıyla kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan fenomen, dijital medya dünyasının etkili isimleri arasında yer almaktadır.

Testo Taylan’ın dijital kariyer yolculuğu, spor salonlarından paylaştığı motivasyon ve eğitim videolarıyla ivme kazanmıştır. İlk yıllarında sadece bir fitness içerik üreticisi olarak tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, özellikle sporcu beslenmesi, antrenman teknikleri ve bu alandaki tabuları yıkan açıklamalarıyla dikkat çekmiştir. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ise içerik stratejisini değiştirerek sokak kültürünü, internet fenomenlerini ve toplumun göz ardı edilen kesimlerini konu alan belgesel tadındaki vlog çalışmalarına odaklanmıştır. Bu dönüşüm, onun sadece spor camiasında değil, genel izleyici kitlesi nezdinde de popüler bir figür haline gelmesini sağlamıştır.

TESTO TAYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Testo Taylan' rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız, 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı video içeriği nedeniyle Kocaeli’de gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde; söz konusu paylaşımların 'sosyal deney' veya 'eğlence' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlar barındırdığı, bu eylemlerin toplum nezdinde normalleştirilmeye çalışılarak kadın onurunu zedeleyen bir algı oluşturduğu tespit edildi. Genel ahlakı bozan ve geniş kitlelere ulaştırılan bu içerikler sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 226. maddesi uyarınca 'Müstehcenlik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul’daki diğer şüpheliler Y.H. ve U.U. da yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Başsavcılık, toplumsal barışı ve insan onurunu zedeleyen bu tür yayınlara karşı adli sürecin titizlikle ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.