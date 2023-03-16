Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu'ndan ilk tanıtım

Yapımını O3 Medya ve Same Film, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak’ın üstlendiği Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum’a ait olan dizininin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor. Tetikçinin Oğlu dizisi konusu, oyuncuları işte haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizinin konusu kısaca şöyle:

Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mart ayında sete çıkan yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu’nun çekimleri Bodrum’da devam ediyor.

TETİKÇİNİN OĞLU İLK TANITIM FRAGMANI