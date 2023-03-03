The Cleaning Lady filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Jon Knautz yaptığı 2019'da vizyona giren The Cleaning Lady filmi seyircisini korku dolu bir maceraya doğru yolculuğa çıkarıyor. Fox'ta yayınlanmaya başlayan Adım Farah dizisi The Cleaning Lady'den uyarlandı. The Cleaning Lady filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Fox Tv'de yayınlanmaya başlanan Adım Farah dizisi Cleaning Lady dizisinden uyarlandı. Bir mafya draması ve karakter hikâyesi "The Cleaning Lady" dizisinin yönetmen koltuğunda Jon Knautz oturuyor. İşte The Cleaning Lady filmi konusu, oyuncuları...
The Cleaning Lady filmi konusu
The Cleaning Lady filminde, evine gelen temizlik hizmetlisi ile arkadaşlık kurmaya başlayan genç bir kadının yaşadıklarını anlatmaktadır. Alice, kendisini erkek arkadaşıyla olan ilişkisinden uzaklaştırmaya çalışan genç bir kadındır. Sevgiye bağımlı biri olan Alice için bu süreç epey zorludur. Bu sırada evinde temizlik yapmaya gelen Shelly adındaki kadınla iletişim kurmaya başlar. Yüzünde yara izleri olan Shelly’ye yardım etmeye çalışan Alice, zaman geçtikte onunla daha yakın bir ilişki kurmaya başlar. Shelly ile kurduğu arkadaşlıktan memnun olan Alice, çok geçmeden yeni arkadaşı ile ilgili korkunç gerçekleri öğrenir.
The Cleaning Lady filmi oyuncuları
Elodie Yung – Thony De La Rosa
Adan Canto – Arman Morales
Martha Millan – Fiona De La Rosa
Sebastien LaSalle – Luca De La Rosa
Sean Lew – Chris
Faith Bryant – Jaz
Quasheem D. Herring – F.B.I Agent
Oliver Hudson – Garrett Miller
Eva De Dominici – Nadia Morales
Jenelle Baptiste – Samentha ve diğer.