The Cleaning Lady filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Fox Tv'de yayınlanmaya başlanan Adım Farah dizisi Cleaning Lady dizisinden uyarlandı. Bir mafya draması ve karakter hikâyesi "The Cleaning Lady" dizisinin yönetmen koltuğunda Jon Knautz oturuyor. İşte The Cleaning Lady filmi konusu, oyuncuları...

The Cleaning Lady filmi konusu

The Cleaning Lady filminde, evine gelen temizlik hizmetlisi ile arkadaşlık kurmaya başlayan genç bir kadının yaşadıklarını anlatmaktadır. Alice, kendisini erkek arkadaşıyla olan ilişkisinden uzaklaştırmaya çalışan genç bir kadındır. Sevgiye bağımlı biri olan Alice için bu süreç epey zorludur. Bu sırada evinde temizlik yapmaya gelen Shelly adındaki kadınla iletişim kurmaya başlar. Yüzünde yara izleri olan Shelly’ye yardım etmeye çalışan Alice, zaman geçtikte onunla daha yakın bir ilişki kurmaya başlar. Shelly ile kurduğu arkadaşlıktan memnun olan Alice, çok geçmeden yeni arkadaşı ile ilgili korkunç gerçekleri öğrenir.

The Cleaning Lady filmi oyuncuları

Elodie Yung – Thony De La Rosa

Adan Canto – Arman Morales

Martha Millan – Fiona De La Rosa

Sebastien LaSalle – Luca De La Rosa

Sean Lew – Chris

Faith Bryant – Jaz

Quasheem D. Herring – F.B.I Agent

Oliver Hudson – Garrett Miller

Eva De Dominici – Nadia Morales

Jenelle Baptiste – Samentha ve diğer.