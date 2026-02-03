The Devil Wears Prada 2’nin yeni fragmanı yayınlandı
Moda dünyasının kült filmlerinden 'The Devil Wears Prada' sevenlerini mutlu edecek bir haber: Serinin devam filminin ikinci fragmanı yayınlandı. İşte The Devil Wears Prada 2 hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...
Sinema dünyasının ikonik yapımlarından 'The Devil Wears Prada' devam filmiyle geri dönüyor. Yayınlanan bu ana fragmanla birlikte, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci’den oluşan ana kadro yeniden bir araya geliyor. İlk film, 2006 yılında dünya çapında 326 milyon dolar gişe yaparak hem eleştirel hem de ticari bir başarı elde etmişti. Yeni yapım, bu hikayenin devamını konu alıyor.
İşte Devil Wears Prada 2'nin yeni fragmanı:
"EVE DÖNÜŞ"
2006 yapımı ilk filmde, Anne Hathaway tarafından canlandırılan üniversite mezunu Andrea Sachs’in New York’ta gazetecilik dünyasına girişi işlenmişti. Priestly’nin asistanı olarak çalışmaya başlayan Sachs’in, kariyeri ile özel hayatı arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken yaşadığı kayıplar anlatılmıştı. Serinin yeni fragmanı, karakterlerin Met Gala’ya da katıldığını gösteriyor. 2 Şubat’ta yayınlanan fragman öncesinde Streep, Hathaway, Blunt ve Tucci; aynı karakterler için tekrar kamera karşısına geçmenin 'eve dönmek' gibi hissettirdiğini belirterek bu yapımın kendileri için önemini ifade ettiler.
THE DEVIL WEARS PRADA 2'NİN KONUSU NEDİR?
The Devil Wears Prada 2, Runway dergisinin genel yayın yönetmeni Miranda Priestly’nin (Streep), basılı gazeteciliğin gerileyişiyle mücadelesini ve bu zorlu sektörde tutunma çabasını konu alıyor. Yeni fragmanda görüldüğü üzere, ana karakterler Priestly ve Sachs moda dünyasının kalbi olan Milano'ya gidiyor.
MIRANDA PRIESTLY VE ESKİ ASİSTANI EMILY CHARLTON
Fragmanda Miranda Priestly'nin eski asistanı Emily Charlton (Emily Blunt) ile karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Emily Blunt’ın canlandırdığı karakter, Priestly’nin sektörel varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu reklam bütçelerini yöneten güçlü bir yöneticiye dönüşmüş durumda. Bu durum ise fragmanda merak uyandıran bir kısım olarak heyacanı arttırıyor...