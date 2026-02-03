The Devil Wears Prada 2’nin yeni fragmanı yayınlandı

Sinema dünyasının ikonik yapımlarından 'The Devil Wears Prada' devam filmiyle geri dönüyor. Yayınlanan bu ana fragmanla birlikte, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci’den oluşan ana kadro yeniden bir araya geliyor. İlk film, 2006 yılında dünya çapında 326 milyon dolar gişe yaparak hem eleştirel hem de ticari bir başarı elde etmişti. Yeni yapım, bu hikayenin devamını konu alıyor.

İşte Devil Wears Prada 2'nin yeni fragmanı: