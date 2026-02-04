‘The Drama’dan ikinci fragman: Zendaya ve Robert Pattinson'ın düğünündeki büyük sır

SIRLARIN GÖLGESİNDE BİR İLİŞKİ

Film, Emma Harwood (Zendaya) ve Charlie Thompson (Robert Pattinson) çiftinin düğün törenlerine sayılı günler kala yaşadıkları yıkıcı süreci merkezine alıyor. Louisiana kökenli, Boston Üniversitesi mezunu bir kitabevi çalışanı olan Emma’nın yıllardır gizlediği derin ve karanlık bir sırrın açığa çıkması, çiftin sadece düğün planlarını değil, geleceklerini de kaosa sürüklüyor. Sanat tarihi doktoru ve müze direktörü olan Charlie ile Emma’nın ilişkisi, 'Evet' demeden hemen önce geri dönüşü olmayan bir yola giriyor.