‘The Drama’dan ikinci fragman: Zendaya ve Robert Pattinson'ın düğünündeki büyük sır
Sinemanın en merak edilen iki ismini bir araya getiren A24 yapımı 'The Drama' filminden yeni bir fragman yayınlandı. Bu yeni fragmanda Robert Pattinson ile Zendaya'nın karanlık bir sır yüzünden evlilik arifelerinin nasıl bir kaosa sürüklendiğini net bir şekilde görmek mümkün. İşte detaylar...
Yönetmen koltuğunda, geçtiğimiz yıl Nicolas Cage’e Altın Küre adaylığı getiren 'Dream Scenario' ile ses getiren Kristoffer Borgli'nin oturduğu 'The Drama'nın başrollerini Robert Pattinson ve Zendaya paylaşıyor.
SIRLARIN GÖLGESİNDE BİR İLİŞKİ
Film, Emma Harwood (Zendaya) ve Charlie Thompson (Robert Pattinson) çiftinin düğün törenlerine sayılı günler kala yaşadıkları yıkıcı süreci merkezine alıyor. Louisiana kökenli, Boston Üniversitesi mezunu bir kitabevi çalışanı olan Emma’nın yıllardır gizlediği derin ve karanlık bir sırrın açığa çıkması, çiftin sadece düğün planlarını değil, geleceklerini de kaosa sürüklüyor. Sanat tarihi doktoru ve müze direktörü olan Charlie ile Emma’nın ilişkisi, 'Evet' demeden hemen önce geri dönüşü olmayan bir yola giriyor.
FİLM İÇİN NİŞAN İLANI VERİLDİ
Filmin tanıtımı için A24, oldukça yaratıcı bir strateji izleyerek Boston Globe gazetesine karakterler adına kurgusal bir nişan ilanı verdi. Bu ilan sayesinde Emma’nın Mission Books’taki görevi ve Charlie’nin Cambridge Sanat Müzesi’ndeki kariyeri gibi detaylar, film vizyona girmeden izleyicinin zihninde karakterleri canlandırmayı başardı.
FİLMİN OYUNCU KADROSU
Çekimleri Massachusetts, New York ve Los Angeles’ta gerçekleştirilen yapım, 3 Nisan’da beyazperdede olacak. Filmde Robert Pattinson ve Zendaya'ya, Mamoudou Athie, Alana Haim ve Hailey Gates eşlik ederken, Succession dizisinden tanıdığımız Zoë Winters da düğün fotoğrafçısı rolüyle karşımıza çıkıyor.