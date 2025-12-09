The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? The Game Awards 2025 için geri sayım

Oyun dünyasının en prestijli organizasyonu olan The Game Awards (TGA), 2025 yılının en iyi yapımlarını belirlemek üzere büyük bir heyecana sahne olmaya hazırlanıyor. Jüri ve oyuncu oylarıyla yılın en başarılı oyunlarının ödüllendirileceği etkinlik öncesinde, en çok merak edilen konu aday listesinin hangi oyunlardan oluştuğu ve hangi yapımların öne çıktığı.

The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta?

Oyun dünyasının yılın en iyilerini ödüllendirdiği ve merakla beklenen etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2025 töreninin tarih ve saati, organizasyonun resmi internet sitesi tarafından açıklandı. Türkiye'deki oyunseverler için tören, 11 Aralık'ı 12 Aralık'a bağlayan gece gerçekleşecek.

Türkiye saatiyle (TSİ) gece yarısından sonra başlayacak olan tören, 03:30 ile 07:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu saat dilimi nedeniyle, ödülleri ve etkinlikteki yeni oyun duyurularını canlı olarak takip etmek isteyen izleyicilerin gece uyanık kalmaları veya erken saatte yayına bağlanmaları gerekecek.

The Game Awards'ın açıklamasına göre, tören bu yıl ilk kez Prime Video üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, Prime Video hizmetinin bulunduğu tüm bölgelerde Prime üyeliğine sahip olan kullanıcılar için ek bir ücret ödenmeksizin izlenebilecek.

The Game Awards 2025 töreninin tarihinin netleşmesinin ardından, oyunseverlerin en çok merak ettiği Yılın Oyunu (Game of the Year) ödülü adayları da nihayet açıklandı.

Açıklanan listeye göre, 2025 yılının en prestijli ödülü için güçlü ve çeşitli yapımlar mücadele edecek.

Yılın Oyunu (Game of the Year) Adayları

The Game Awards 2025’te Yılın Oyunu ödülü için yarışacak altı iddialı yapım şunlardır:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverence 2

Bu aday listesi, yıl boyunca farklı türlerde öne çıkan yapımların ne kadar çetin bir rekabet içinde olduğunu göstermektedir.



